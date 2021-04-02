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02 Nisan 2021 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 19:30:00

Sevgilisinin oyunculuğuna hasta

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Oyuncu Oğuzhan Koç, anne ve babasıyla birlikte Etiler'de aile yemeğinde buluştu.

Oyuncu Oğuzhan Koç, anne ve babasıyla birlikte Etiler'de aile yemeğinde buluştu. Yeni bir film senaryosu üzerine çalıştığını söyleyen Koç, "Becerebilirsem hayata geçirmek istiyorum" dedi. Filmde hayranı olduğu Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz ile çalışmak istediğini belirten Koç, kız arkadaşı Demet Özdemir'in sorulması üzerine "Demet'in oyunculuğuna hastayım. Birlikte oynamayı hiç konuşmadık ama olursa güzel olur" dedi.

Recep ASLAN

Etiketler : oğuzhan koç etiler aile yemek
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