Sevgilisinin oyunculuğuna hasta

Oyuncu Oğuzhan Koç, anne ve babasıyla birlikte Etiler'de aile yemeğinde buluştu. Yeni bir film senaryosu üzerine çalıştığını söyleyen Koç, "Becerebilirsem hayata geçirmek istiyorum" dedi. Filmde hayranı olduğu Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz ile çalışmak istediğini belirten Koç, kız arkadaşı Demet Özdemir'in sorulması üzerine "Demet'in oyunculuğuna hastayım. Birlikte oynamayı hiç konuşmadık ama olursa güzel olur" dedi.

Recep ASLAN

