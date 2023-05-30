Sevgilisinin hasretine dayanamadı

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Buray, yeni bir aşka yelken açtı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, gönlünü güzel oyuncu Ezgi Şenler'e kaptırdığı iddia edildi. Şenler, bir süredir başrolünde yer aldığı 'Üvey Anne' dizisinin çekimleri nedeniyle Bodrum'da yaşıyor. Buray da geçtiğimiz günlerde sevgilisine sürpriz yapıp dizi setine gitti. Birbirlerini sosyal medyada da takip eden çiftin yakın arkadaşlarına çok mutlu olduklarını söyledikleri öğrenildi. Yaklaşık bir aydır birlikte oldukları söylenen Buray ve Ezgi Şenler'in gözler önüne el ele ne zaman çıkacağı ise merak konusu oldu.

