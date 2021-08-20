20 Ağustos 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 16:00:00
Sevgilisinin ailesiyle tanışacak
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'la evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'la evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Deniz, erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırmaya hazırlanıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, Bodrum'da bir derginin gecesine beraber katılarak aşklarını gözler önüne sermişti.