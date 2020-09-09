Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven gizlice operasyon geçirdi

Oyuncu Ozan Güven, geçen günlerde evinde düşerek başından yaralanmıştı. Yaralanmanın ardından yapılan tetkiklerde başındaki damarlarından birinde genişleme olduğu görülen Güven, bunun üzerine operasyon geçirdi.



Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası sonrasında zor günler geçiren Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kazayla başından yaralandı. Özel bir hastaneye giden Güven'e tetkikler yapıldıktan sonra başına 6 dikiş atıldı. Hastanede ayakta tedavi görüp taburcu olduktan sonra tetkik sonuçlarında Ozan Güven'in başındaki damarlardan birinde eskiden beri var olan bir genişleme olduğu saptandı.

OPERASYON GEÇİRDİ

Bunun üzerine hastanede tedavi altına alınan Güven'in genişleyen damarı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ozan Güven, taburcu olduktan sonra dinlenmek için birkaç günlüğüne Ege'ye gitti.