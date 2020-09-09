Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven gizlice operasyon geçirdi
Kaynak: Akşam
Son günlerde sevgilisine uyguladığı şiddetle ismi anılan Ozan Güven, evinde düşmüş kafasından yaralanmıştı. Hastaneye başvuran oyuncunun kafasındaki damarlardan birinde genişleme olduğu, bu nedenle ameliyat olduğu bildirildi.
Oyuncu Ozan Güven, geçen günlerde evinde düşerek başından yaralanmıştı. Yaralanmanın ardından yapılan tetkiklerde başındaki damarlarından birinde genişleme olduğu görülen Güven, bunun üzerine operasyon geçirdi.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası sonrasında zor günler geçiren Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kazayla başından yaralandı. Özel bir hastaneye giden Güven'e tetkikler yapıldıktan sonra başına 6 dikiş atıldı. Hastanede ayakta tedavi görüp taburcu olduktan sonra tetkik sonuçlarında Ozan Güven'in başındaki damarlardan birinde eskiden beri var olan bir genişleme olduğu saptandı.
OPERASYON GEÇİRDİ
Bunun üzerine hastanede tedavi altına alınan Güven'in genişleyen damarı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ozan Güven, taburcu olduktan sonra dinlenmek için birkaç günlüğüne Ege'ye gitti.
- Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven gizlice operasyon geçirdi
- İbrahim Tatlıses'den dikkat çeken çıkış: Aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım
- Nihat Doğan'ın acı günü! Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu
- Şeyma Subaşı: Umursamayacak kadar gencim
- Adriana Lima'nın makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi
- Kerem Bursin rol arkadaşı Hande Erçel'in pozunu kıskandı