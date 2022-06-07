Sevgilinin masum olanına hayran

Burak Yörük'le 'Seversin' adlı dizinin başrolünde yer alan oyuncu İlayda Alişan "Karşılıksız ve saf severim" dedi. Sevginin masum halini sevdiğini dile getiren İlayda, "Sevmek güzel şey. Güzel sevmeyi bilmek ise aslında çok kolay fakat zor bulunan bir şey" dedi. Rol arkadaşı Burak Yörük hakkında da düşüncelerini dile getiren İlayda "Burak benim zaten önceden de arkadaşımdı. İlk kez aynı projede buluştuk. Birlikte hem eğleniyor, hem de büyük bir özveriyle çalışıyoruz. İkimizin de isteği projenin ve işimizin hakkını verebilmek. Şimdi eskisinden de yakın iki arkadaş olduk. Onunla çalıştığım için mutluyum" dedi.

