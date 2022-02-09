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09 Şubat 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 11:30:00

Sevgilim için alıyorum

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Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül, Bau Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı.

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül, Bau Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. Ergül'ün 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısı 'En İyi Klip' seçildi. Ergül, teşekkür konuşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisini andı. Konuşmasında sesi titreyen Gülçin, "Tüm gücümü toplayarak olabildiğince karşınızdayım mucizevi bir şekilde. Ne yazık ki bu ödülü hayatını kaybetmiş sevgilim Erdal için kabul ediyorum" diyerek gözyaşlarına engel olmaya çalıştı.

Etiketler : Sevgilim için alıyorum Erdal Şeyda Lafçı Gülçin Ergül
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