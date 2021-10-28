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Sevgili paniği
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28 Ekim 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 12:30:00

Sevgili paniği

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'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Feyyaz Şerifoğlu'nun haber spikeri Merve Dinçkol'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Feyyaz Şerifoğlu'nun haber spikeri Merve Dinçkol'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili önceki gün Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaparken görüntülendi. Çift, gazetecileri fark edince panik yaptı. Dinçkol, objektifleri görünce yüzünü saklamaya çalıştı. Şerifoğlu ise telefonunu eline alıp menajerini aradı. Mekandan birlikte ayrılan çift, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Etiketler : Sevgili paniği Camdaki Kız Feyyaz Şerifoğlu Merve Dinçkol
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