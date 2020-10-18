18 Ekim 2020 Pazar 22:16:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 22:16:00
Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi
Kaynak: Akşam
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Şarkıcı Sinan Özen'in minik kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı önceki gün 7. kez ameliyat masasına yattı.
Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: “Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese çok teşekkür ederim.”
- Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi
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