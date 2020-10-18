Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi

Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: “Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese çok teşekkür ederim.”

