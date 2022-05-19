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19 Mayıs 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 19:00:00

Sevdaları kitap oldu

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Geçtiğimiz yıl vefat eden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, yirmi yıllık beraberliklerini ve aşklarını anlatan bir kitap yazdı.

Geçtiğimiz yıl vefat eden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, yirmi yıllık beraberliklerini ve aşklarını anlatan bir kitap yazdı. "Sonsuz Aşk... Rasim'im" isimli kitapta, oyuncunun film ve dizilerinden sonra yaşadıklarının perde arkasındaki hikayelerine de yer verildi. Esra Kazancıbaşı Öztekin, kitabın gelirini Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na bağışlayacağını söyledi.

Etiketler : rasim öztekin esra kazancıbaşı öztekin kitap sonsuz aşk kitabı
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