Sevda Erginci: Kıskançlığa tahammül edemem

'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Sevda Erginci, İspanya'da Semana dergisine açıklamalarda bulundu. Kıskançlığa tahammülü olmadığını belirten Erginci, şunları söyledi: "Aşkın geçici bir duygu olduğunu ve iyi vakit geçirmenin, iyi yol arkadaşı olabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Kıskançlığa, kısıtlamaya hiç tahammül edemem. Kendi özgür ve yalnız alanıma çok düşkünüm. Ancak bunlara saygıyla yaklaşabilen insanlarla bir arada olabilirim."