VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit yakınına küfür eden İP'li Lütfü Türkkan yeniden aday
NASA'nın ‘görünmez canavar' keşfi
Badem şekerinde satış rekoru! Ramazan'da 15 ton tüketildi
Ormanın sesini dinliyorlar
İstanbul'da lale zamanı
Sevda Erginci: Kıskançlığa tahammül edemem
09 Nisan 2023 Pazar 15:36:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 15:36:00

Sevda Erginci: Kıskançlığa tahammül edemem

ABONE OL

'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Sevda Erginci, İspanya'da Semana dergisine açıklamalarda bulundu.

'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Sevda Erginci, İspanya'da Semana dergisine açıklamalarda bulundu. Kıskançlığa tahammülü olmadığını belirten Erginci, şunları söyledi: "Aşkın geçici bir duygu olduğunu ve iyi vakit geçirmenin, iyi yol arkadaşı olabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Kıskançlığa, kısıtlamaya hiç tahammül edemem. Kendi özgür ve yalnız alanıma çok düşkünüm. Ancak bunlara saygıyla yaklaşabilen insanlarla bir arada olabilirim."

Etiketler : sevda erginci yasak elma oyuncu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX