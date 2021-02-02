  • BIST
    1521.12
  • Dolar
    7,1651
  • Euro
    8,6182
  • Altın
    423,2390
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz"
"Siz öğrenci misiniz terörist mi?"
Teknofest 2021 heyecanı başladı
TSK'ya yeni nesil tank avcısı! Sahadaki yerlerini aldılar
Yeni nesil tam hizmet reklam ajansı Papillon İstanbul 10 yaşında!
İşte yeni anayasa için yol haritası
Yunan'dan gerilimi tırmandıracak hamle
Gramaj hilesi yapanlar yandı! Artık para cezası var...
Batı için son şans: Türkiye, Doğu Akdeniz'de bölgesel güç!
WhatsApp'tan sonra şimdi de Facebook!
Kılıçdaroğlu'nun savunduğu provokatörler bakın kim çıktı
SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında patladı
Evi temizleyen robot
Bisikletle 6 bin kilometre yolculuk
Akar'ın davetlisi Hira bavulunu hazırladı
Mehmetçik son anda yetişti
Uygun ilik bulunamadı... Selen için Alanya da seferber oldu
Kışın gözleri koruyan 10 besin
Bugün burçları neler bekliyor? 3 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
İlk doz aşıdan sonra da virüsü kapma ihtimali var
Çocuk için oyun beslenme kadar önemli
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
'Kuzey'i benden almak istiyor'
Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Hay Sultan' yeniden sette
02 Şubat 2021 Salı 23:47:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 14:45:00

Sevcan Zabit'ten olay iddia! 'Eski eşim tehdit ediyor'

ABONE OL

Best Model Of Turkey 1994 kraliçesi Sevcan Zabit, 9 yıl önce boşandığı Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk'in ağabeyi Cengiz Erberk hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Evlilikleri bittiğinden beri Cengiz Erbek’in ekonomik, psikolojik ve sözlü olarak sürekli kendisini aşağıladığını ve tehdit ettiğini iddia eden Sevcan Zabit, psikolojik cendere altında tutulduğunu iddia etti. Karara itiraz eden Cengiz Erberk ise, eski eşine karşı şiddet teşkil eden bir eylem içinde olmadığını belirtti.

Etiketler : Sevcan Zabit Cengiz Erbek tehdit Neşe Erberk magazin
Deniz Baysal büyük tepki gösterdi!

Deniz Baysal büyük tepki gösterdi!
Linet, Emrah'ın albümünde

Linet, Emrah'ın albümünde
Seda Bakan'dan Shakira dansı

Seda Bakan'dan Shakira dansı
Ünlü isimler pistlere akın etti

Ünlü isimler pistlere akın etti
İnce kaş tuzağına düşmüş

İnce kaş tuzağına düşmüş
Tedbirli yürüyüş

Tedbirli yürüyüş
Funda Eryiğit'ten rol arkadaşına övgü

Funda Eryiğit'ten rol arkadaşına övgü
Takipleşmiyoruz ama sorun yok

Takipleşmiyoruz ama sorun yok
Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi

Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER