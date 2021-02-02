02 Şubat 2021 Salı 23:47:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 14:45:00
Sevcan Zabit'ten olay iddia! 'Eski eşim tehdit ediyor'
Best Model Of Turkey 1994 kraliçesi Sevcan Zabit, 9 yıl önce boşandığı Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk'in ağabeyi Cengiz Erberk hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Evlilikleri bittiğinden beri Cengiz Erbek’in ekonomik, psikolojik ve sözlü olarak sürekli kendisini aşağıladığını ve tehdit ettiğini iddia eden Sevcan Zabit, psikolojik cendere altında tutulduğunu iddia etti. Karara itiraz eden Cengiz Erberk ise, eski eşine karşı şiddet teşkil eden bir eylem içinde olmadığını belirtti.