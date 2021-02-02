Evlilikleri bittiğinden beri Cengiz Erbek’in ekonomik, psikolojik ve sözlü olarak sürekli kendisini aşağıladığını ve tehdit ettiğini iddia eden Sevcan Zabit, psikolojik cendere altında tutulduğunu iddia etti. Karara itiraz eden Cengiz Erberk ise, eski eşine karşı şiddet teşkil eden bir eylem içinde olmadığını belirtti.