Setten ilk kare

Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün başrolünde yer alacağı 'Kusursuz Kiracı' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Set ekibi geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Yapımın başrol oyuncuları Deniz ve Tütüncü'den ilk kare geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından setten bir fotoğraflarını yayınladı. MF Yapım imzalı dizide Melisa Döngel, Bennu Yıldırımlar ve Umut Kurt gibi isimler de yer alıyor.