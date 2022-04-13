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13 Nisan 2022 Çarşamba 07:19:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 10:43:00

Setten ilk kare

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Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün başrolünde yer alacağı 'Kusursuz Kiracı' dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün başrolünde yer alacağı 'Kusursuz Kiracı' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Set ekibi geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Yapımın başrol oyuncuları Deniz ve Tütüncü'den ilk kare geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından setten bir fotoğraflarını yayınladı. MF Yapım imzalı dizide Melisa Döngel, Bennu Yıldırımlar ve Umut Kurt gibi isimler de yer alıyor.

Etiketler : Setten ilk kare Dilan Çiçek Deniz Serkay Tütüncü
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