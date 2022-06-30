Sette vitamin takviyesi

Dijitalde yayınlanacak olan 'Avcı' dizisi için kamera karşısına geçen Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu, çekimlerde serumla vitamin takviyesi yaptırdı.

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünü paylaşacağı 'Avcı' dizisinin hazırlıkları tamamladı. Ekip, önceki gün sete çıkarak kamera karşısına geçti. Başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu, Ege sahillerindeki tatillerini sonlandırıp soluğu sette aldı. Dizi çekimlerinden ilk kareyi paylaşan oyuncular sosyal medyada büyük ilgi gördü. Deniz ve Kaygılaroğlu, çekim öncesi karavanda özel bir klinikten doktor çağırarak serumla vitamin takviyesi yaptırdı. Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı dizinin kadrosunda ayrıca Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin ve Şebnem Hassanisoughi de yer alacak. Pınar Deniz'in bir seri katile hayat vereceği dizide Uraz Kaygılaroğlu da bir polisi oynayacak. İlk başlarda 'Süperstar' olarak düşünülen yapımın adı daha sonradan 'Avcı' olarak değiştirilmişti.