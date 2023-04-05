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05 Nisan 2023 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 14:00:00

Sette de huzurluyum evimde de

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Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aile' dizisinde Serenay Sarıkaya ile yakınlaşma sahnelerinden eşi Başak Dizer'in rahatsız olduğu yönündeki haberleri yalanladı: 'Hiçbir sorun yok."

Uzun bir zaman sonra televizyona 'Aile' dizisiyle dönen Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Serenay Sarıkaya ile yapımdaki öpüşme sahneleri Tatlıtuğ'un ailesinde kriz yarattı. Oyuncun stilist eşi Başak Dizer'in Tatlıtuğ'la Sarıkaya'nın arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olduğu ve "Bir daha olursa boşanırım" dediği iddia edildi. Yaşananlarından ardından Kıvanç Tatlıtuğ, açıklamalarda bulundu. Oyuncu, eşi Başak Dizer'le bir sorunları olmadığını belirtti. Tatlıtuğ, "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma haberini kaile bile almıyoruz" diye konuştu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz sene oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak anne ve babalık sevinci yaşadı.

Etiketler : kıvanç tatlıtuğ aile serenay sarıkaya başak dizer

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