Sette de evde de görüşemiyoruz

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisinde yer alan Uğur Aslan açıklamalarda bulundu. Yapımın senaristliğini eşi Sema Ergenekon'un yaptığını ve senaryoyu her okuduğunda izleyiciyle beraber kendisinin de şaşırdığını ifade eden Aslan, "Bazen eşimden dolayı sete avantajlı gittiğimi düşünüyorlar ama öyle olmuyor. Ne sette ne evde doğru düzgün görebiliyoruz birbirimizi. O senaryoyu yetiştirmek için bir mücadele veriyor, biz ise diziyi" dedi.