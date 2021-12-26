Sette birbirimizi tanımadık

Hülya Koçyiğit, TRT-2'de ekrana gelen 'Film Gibi Hayatlar' programında oyuncu Emel Göksu'yu ağırladı. Unutulmaz dizi ''Bizim Evin Halleri''nde Fincan Hala rolüyle ekranlarda olan Göksu, dizinin bitmesinin kendisi için çok zor olduğunu söyledi. Kızı Fadik Sevin Atasoy ile ''Ah Be İstanbul'' dizisinde birlikte rol alan Göksu, sette birbirlerini tanımadıkları söyleyerek ''Sete girdiğimiz zaman birbirimizi tanımıyoruz. O kendi havasında, ben kendi havamdayım. Oraya girince biz tamamız. İşimizi düşünüyoruz. Seyrederken tabi çok mutlu oluyorum'' dedi.