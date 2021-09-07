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07 Eylül 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 18:00:00

Setlere dönüyor

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Oyuncu Gökhan Alkan'la evlilik hazırlıkları yapan Nesrin Cavadzade setlere geri dönüyor.

Oyuncu Gökhan Alkan'la evlilik hazırlıkları yapan Nesrin Cavadzade setlere geri dönüyor. En son 'Yasak Elma dizisinde sette yaşanan gerginlik sonrası yapımdan ayrılan oyuncunun yeni adresi belli oldu. Oyuncu, NGM'nin yapımcılığını üstlendiği 'Kaderimin Oyunu' adlı projeyle ekranlara geri dönüyor. Cast çalışmalarının devam ettiği yapımda Cavadzade'nin partnerinin kim olacağı merak konusu oldu. Dizi 30'lu yaşlarda Asiye adlı güçlü bir kadının hikâyesini konu alıyor.

Etiketler : Oyuncu Gökhan Alka Nesrin Cavadzade
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