Setlere döndü

'The Split' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen 'Evlilik Hakkında Her Şey' projesine taze kan! Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu ve Fırat Altunmeşe'nin yer aldığı yapıma Sinem Uslu ve Engin Hepileri, dahil oldu. Uslu, dizide ünlü bir şarkıcı olan Melisa'ya hayat verirken, Hepileri ise, Melisa'nın eşi ve aynı zamanda menajeri Koray rolüyle izleyici karşısına çıkacak.