Setlere döndü

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03 Kasım 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 10:30:00

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'The Split' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen 'Evlilik Hakkında Her Şey' projesine taze kan!

'The Split' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen 'Evlilik Hakkında Her Şey' projesine taze kan! Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu ve Fırat Altunmeşe'nin yer aldığı yapıma Sinem Uslu ve Engin Hepileri, dahil oldu. Uslu, dizide ünlü bir şarkıcı olan Melisa'ya hayat verirken, Hepileri ise, Melisa'nın eşi ve aynı zamanda menajeri Koray rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Etiketler : The Split 'Evlilik Hakkında Her Şey Gökçe Bahadır Sarp Akkaya
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