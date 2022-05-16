Setlerde geri dönüşüme uyulmalı

Oyuncu Kerem Bürsin, Yuvam Dünya Elçisi olarak "Bir Gün Artık Bugün " konulu panele katıldı. Panelde iklim krizi hakkında konuşan Bürsin, ''Hızlı hareket etmemiz lazım. Paris Anlaşması küresel ısınmanın 1,5 derecede kalmasını hedeflerken şimdi yeni verilerde 5 yıl içerisinde o 1,5 dereceyi geçme olasılığımız %50'yi geçmiş. O yüzden sıkıntı bunları konuşmamız lazım. Buna göre hayatımızı sürdürmemiz lazım. Setlerde olağanüstü bir tüketim oluyor, plastik tüketimi o olsun bu olsun, setlerde artık geri dönüşüme el atmamız lazım" dedi.