Seti durdurmadık

Rol aldığı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide Hande Erçel ile kavga ettikleri için seti durdurdukları iddia edilen Kerem Bürsin, yılbaşı tatili dışında çekimleri hiçbir zaman durdurmadıklarını söyledi. İstinyepark'ta görüntülenen oyuncu, "Arkadaşlar yok öyle bir şey. Yılbaşı tatili haricinde sete ara vermedik. Sadece yılbaşında 3 gün çalışmadık. Onun dışında çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

