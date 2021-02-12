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12 Şubat 2021 Cuma 10:19:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 11:30:00

Seti durdurmadık

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Rol aldığı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide Hande Erçel ile kavga ettikleri için seti durdurdukları iddia edilen Kerem Bürsin, yılbaşı tatili dışında çekimleri hiçbir zaman durdurmadıklarını söyledi.

Rol aldığı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide Hande Erçel ile kavga ettikleri için seti durdurdukları iddia edilen Kerem Bürsin, yılbaşı tatili dışında çekimleri hiçbir zaman durdurmadıklarını söyledi. İstinyepark'ta görüntülenen oyuncu, "Arkadaşlar yok öyle bir şey. Yılbaşı tatili haricinde sete ara vermedik. Sadece yılbaşında 3 gün çalışmadık. Onun dışında çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Etiketler : kerem bürsin hande erçel set kavga
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