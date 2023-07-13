Sete koşarak gidiyorum

Mustafa Mert Koç ile 'Yaz Şarkısı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, sete koşarak gittiğini söyledi. MAG dergisi için objektif karşısına geçen Aktaş, rol arkadaşı Mustafa Mert Koç'la iyi anlaştıklarını belirtti. Oyuncu, "Koşa koşa, hevesle gidiyorum sete, isterse sabah 6'da olsun. Karakterimi de sevdim, oynarken eğleniyorum. Partner olarak şanslıyım, uyum yakaladık ve umarım bu uyum ekrana da yansır, seyirci bizi çok sever. Biz çok sevdik çünkü" dedi.