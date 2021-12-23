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23 Aralık 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 15:30:00

Sete elimizde bavulla geliyorduk

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Hatice Aslan, bir döneme damga vuran 'Ferhunde Hanımlar' dizisiyle ilgili konuştu.

Hatice Aslan, bir döneme damga vuran 'Ferhunde Hanımlar' dizisiyle ilgili konuştu. Bir Ankara sit-com'u olduğunu ifade eden Aslan, ''Tüm karakterlerin kıyafetlerini oyuncular kendisi seçip sete getiriyordu. Biz sete sürekli elimizde bir bavul ile geliyorduk. Kısaca biz yedi yıl boyunca o sette ölümler, doğumlar, evlilikler yüzlerce olaya şahit olduk. Bugün de halen o alışkanlığım, kimsenin işine çok karışmamak şartıyla sürer'' dedi.

Etiketler : Ferhunde Hanımlar Hatice Aslan Bir Ankara sit-com
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