Sete döndü

Koronavirüse yakalanıp, entübe edildikten sonra günlerce yoğun bakımda kalan Burak Sergen, 'Sadakatsiz' dizisine döndü. Sanatçı, projedeki rolü gereği Gönül (Gözde Seda Altuner) ve kızı Derin'le (Melis Sezen) setten videosunu paylaştı. Eski sağlığına kavuştuğu görülen oyuncunun videosu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

