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28 Eylül 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 16:30:00

Sete döndü

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Koronavirüse yakalanıp, entübe edildikten sonra günlerce yoğun bakımda kalan Burak Sergen, 'Sadakatsiz' dizisine döndü.

Koronavirüse yakalanıp, entübe edildikten sonra günlerce yoğun bakımda kalan Burak Sergen, 'Sadakatsiz' dizisine döndü. Sanatçı, projedeki rolü gereği Gönül (Gözde Seda Altuner) ve kızı Derin'le (Melis Sezen) setten videosunu paylaştı. Eski sağlığına kavuştuğu görülen oyuncunun videosu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Etiketler : Koronavirüs entübe Burak Sergen Sadakatsiz
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