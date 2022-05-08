Sete çıktı

Cemre Baysel ve Burak Çelik'in başrolünde yer alacağı 'Senden Daha Güzel' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapım ekibi sete çıkarak kamera karşısına geçti. Baysel ve Çelik, sosyal medya hesaplarından setten ilk karelerini yayınladı. Gold Film imzalı yapımda Cemre Baysel, Antepli bir doktor kadına hayat verecek. Senaristliğini Ayşe Üner Kutlu'nun yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Koloş oturuyor.