Set öncesi okuma provası
Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği 'Müjdemi İsterim' sinema filminin hazırlıkları tamamlandı.
Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği 'Müjdemi İsterim' sinema filminin hazırlıkları tamamlandı. Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı film ekibi set öncesi okuma provalarında bir araya geldi. Eğlenceli geçen provalarda oyuncular sık sık gülme krizine girince çalışmaya ara vermek zorunda kaldı. Filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.