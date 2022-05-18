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18 Mayıs 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 07:30:00

Set öncesi Hawaii'de tatil

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8 yıl sonra dizi setlerine dönmeye hazırlanan Büşra Pekin, kendini ödüllendirdi. Oyuncu, yeni sezon öncesi özel jetle Hawaii tatiline çıktı.

8 yıl sonra dizi setlerine dönmeye hazırlanan Büşra Pekin, kendini ödüllendirdi. Oyuncu, yeni sezon öncesi özel jetle Hawaii tatiline çıktı.

2019 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı biyografi filminde rol alan oyuncu Büşra Pekin, tatil için Ege sahilleri yerine Pasifik Okyanusu'nu seçti. 8 yıl sonra dizi setlerine dönmeye hazırlanan oyuncu, özel bir jetle Hawaii Adaları'nın başkenti Honolulu'ya gitti. Pekin deniz, kum ve güneşin tadını çıkararak enerji depoluyor. Oyuncu, sosyal medya hesabından tatilinden pozlarını yayınlandı. Pekin'in hayranları gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu. Büşra Pekin, Engin Altan Düzyatan'la birlikte 'Rehber' adlı dizinin başrolünde sevenlerinin karşısına geçecek. Gold Film imzalı yapım 8 bölümden oluşacak proje dijitalde yayınlanacak.

Etiketler : Set öncesi Hawaii Büşra Pekin Pasifik Okyanusu
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