Set öncesi diş bakımı

Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'la nişanlanan ve evlilik hazırlığına başlayan Demet Özdemir, Kovid olmuştu. Özdemir, sağlık durumu iyiye gitmesinden sonra önceki gün görüntülendi. 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde rol almaya hazırlanan Özdemir, dizi çekimlerinden önce bakım için soluğu Nişantaşı'nda aldı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Özdemir, "Çekimler öncesi diş bakımı yaptırmaya geldim. Çekimler başlayacağı için heyecanlıyım" dedi.