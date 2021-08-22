Set mutluluğu

Kanunsuz Topraklar dizisinde başrolü Uğur Güneş'le paylaşan Esra Bilgiç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla mutluluğunu dile getirdi. Oyuncu setten bir karesini paylaşarak, "Günaydın... Ben yeni set günü için hazırım. İlk tanıtımımıza yaptığınız yorumlar hepimizi çok mutlu etti. Kanunsuz Topraklar ekibi olarak herkese çok teşekkür ederiz. Yeni fragmanlar ve fotoğraflar yolda" notunu düştü.