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23 Mart 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 13:00:00

Set arası vücut çalışması

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir, setten arta kalan zamanlarını fitness ve kick boks yaparak geçiriyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir, setten arta kalan zamanlarını fitness ve kick boks yaparak geçiriyor. Özdemir, "Spor sadece vakit ayrılması gereken bir hobi değil insanın hem beden hem de ruh sağlığı için günlük rutininin vazgeçilmezi olmalı'' dedi.

Etiketler : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Savaş Özdemir fitness kick boks
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