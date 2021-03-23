Set arası vücut çalışması

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir, setten arta kalan zamanlarını fitness ve kick boks yaparak geçiriyor. Özdemir, "Spor sadece vakit ayrılması gereken bir hobi değil insanın hem beden hem de ruh sağlığı için günlük rutininin vazgeçilmezi olmalı'' dedi.