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21 Aralık 2021 Salı 18:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 18:30:00

Set arası türkülü eğlence

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Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizi seti eğlenceli sahnelere ev sahipliği yaptı.

Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizi seti eğlenceli sahnelere ev sahipliği yaptı. Yapımda Kemal Dereli karakterini canlandıran Ahmet Kural çekime ara verdikleri sırada kamera karşısına geçip 'Gesi Bağları' türküsünü set çalışanları ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Oyuncuya Esat Gökhan Kanat, Mehmet Aykaç, Musab Ekici ve Ömer Turan da eşlik etti.

Etiketler : Set arası türkülü eğlence Pelin Karahan Ahmet Kural Serkan Çayoğlu
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