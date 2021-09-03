Sessiz âşıklar

'Baht Oyunu' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz önceki akşam Ulus'ta bir mekânda objektiflere yansıdı. Birlikte baş başa romantik bir yemek yiyen çiftin keyfi yerindeydi. İkili çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Araçlarına binen çift, hızla gözlerden kayboldu.