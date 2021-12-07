VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Katar'dan ayrıldı
İzmir'de hortum çatıları uçurdu
Altın yükselişini sürdürüyor: Gramı 780 TL oldu
NASA'nın yeni astronot adayı Adanalı Deniz
PKK/YPG'nin kaçırdığı çocukların anneleri protestolarını sürdürdü
Yeni gıda etiketleri nasıl olacak?
Sanat Mevsimi "Zamansız" sergisi sanatseverlerle buluştu
AB'den Afganistan açıklaması: Birkaç hafta içinde kurulacak
Türkiye'nin dışa bağımlılığı bitirecek hamle!
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Birlikte hareket etmeliyiz
Görüşme sonrası Hürjet ve Gökbey sürprizi
AB'den dikkat çeken itiraf
İş birliğini güçlendirecek imzalar atıldı
Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştılar
Türkiye'yi batırmak istiyorlar
Türkiye atağa geçti!
TBMM'deki bütçe görüşmelerine İBB'de yaşanan yolsuzluklar damga vurdu
Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak
"Müttefik olmaya hazırız"
Üs kurma iddialarına cevap!
Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden biri gözaltına alındı
Asgari ücrette süreç devam ediyor
DHKP-C'de iç hesaplaşma çözülmeyle bitti
Ayrılmak isteyince öldürmüştü
07 Aralık 2021 Salı 18:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 18:30:00

Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!

ABONE OL

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı 'Üç Kuruş' dizisinde rol alan Nursel Köse genellikle dominant karakterlere hayat vermesiyle ilgili konuştu.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı 'Üç Kuruş' dizisinde rol alan Nursel Köse genellikle dominant karakterlere hayat vermesiyle ilgili konuştu. Oyuncu, "Sert, keskin, güçlü ve baskın karakterleri oynamaya tipim elverişli sanırım. Gerçek hayatta bir Türk kadını olarak fırsat eşitliği önümüze altın tepside sunulmuyor" dedi.

Etiketler : Uraz Kaygılaroğlu Nesrin Cavadzade Üç Kuruş Nursel Köse
Brianna'dan Türkçe performans

Brianna'dan Türkçe performans
Lodos çarpmasından koruyan tüyolar

Lodos çarpmasından koruyan tüyolar
Mavi kapakla gelen mutluluk

Mavi kapakla gelen mutluluk
"Mercan annesine benziyor"

"Mercan annesine benziyor"
"Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"

"Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"
Yeni bir polemiğin ateşini fitilledi

Yeni bir polemiğin ateşini fitilledi
Yavuz Seçkin: Bülent Ersoy rekoru bende

Yavuz Seçkin: Bülent Ersoy rekoru bende
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Ortak doğum günü kutlaması

Ortak doğum günü kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER