Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!

Sert, keskin ve güçlüyüm çünkü!

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı 'Üç Kuruş' dizisinde rol alan Nursel Köse genellikle dominant karakterlere hayat vermesiyle ilgili konuştu. Oyuncu, "Sert, keskin, güçlü ve baskın karakterleri oynamaya tipim elverişli sanırım. Gerçek hayatta bir Türk kadını olarak fırsat eşitliği önümüze altın tepside sunulmuyor" dedi.

