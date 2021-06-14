  • BIST
    1462.65
  • Dolar
    8,3636
  • Euro
    10,1381
  • Altın
    498,4850
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafı
Uzun soluklu çatışmalar kapıda!
Netanyahu'yu başbakanlık koltuğundan böyle kaldırdılar
Dünyada ilk kez! Türkiye'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kuruldu
Türkiye'deki dünya devine önemli atama!
Tarihi ziyaret için geri sayım başladı! Türkiye kilit rol oynuyor
Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı: İttifakın en önemli ülkelerinden biri
Başkan Erdoğan NATO Karargahı'nda!
Hakan Ural: Evet yandaşım! Her zaman devletimin yanındayım
NATO'dan dikkat çeken Çin mesajı
"Bu teknolojide dünyadaki 3 oyuncudan biriyiz"
Bakan Koca paylaştı: "En mutlu anlarını yaşayacaklar"
32 ilde FETÖ operasyonu: 61 polis gözaltına alındı
YAZ DİZİLERİNDE BAŞARI EKİP UYUMU
İstanbul'da nikah Bodrum'da eğlence
Hayat ne zaman normale dönecek?
"İsrail'de yeni hükümet eskisinden daha aşırı"
Cezayir, France 24 kanalının akreditasyonunu iptal etti!
Elon Musk, bir tweetle yine ortalığı karıştırdı: Bitcoin uçuşa geçti
Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli geliyor...
İsrailliler Netanyahu'nun gidişini kutladı
Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti
Devlerden uçan taksi firmasına yatırım
Kritik toplantı öncesi Başkan Erdoğan'dan ilk temas!
14 Haziran 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 11:30:00

Serkay ile çok mutluyuz

ABONE OL

'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadıkları aşk iddialarını yalandıktan kısa bir süre sonra el ele görüntülenen İlayda Alişan, mutlu olduklarını söyledi.

'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadıkları aşk iddialarını yalandıktan kısa bir süre sonra el ele görüntülenen İlayda Alişan, mutlu olduklarını söyledi. Erkek arkadaşıyla çıktıkları tatilden dönen Alişan, Nişantaşı Cits'y'deydi. Alişan, özel hayatı hakkındaki sorulara, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz" dedi.

Etiketler : Masumiyet Serkay Tütüncü aşk iddiaları İlayda Alişan
Sosyal medya detoksu

Sosyal medya detoksu
Doğa içinde mutluyuz

Doğa içinde mutluyuz
Söylediği sözler başını yaktı Berkay'a 4 yıl hapis istemi

Söylediği sözler başını yaktı Berkay'a 4 yıl hapis istemi
Merve aşısını oldu!

Merve aşısını oldu!
Yeni sezonda ekranda!

Yeni sezonda ekranda!
7 Temmuz'da düğün var!

7 Temmuz'da düğün var!
Hayri yarışı

Hayri yarışı
Almeda'ya yeniden âşık oldum!

Almeda'ya yeniden âşık oldum!
İkinci şans

İkinci şans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER