Serkay ile çok mutluyuz

'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yaşadıkları aşk iddialarını yalandıktan kısa bir süre sonra el ele görüntülenen İlayda Alişan, mutlu olduklarını söyledi. Erkek arkadaşıyla çıktıkları tatilden dönen Alişan, Nişantaşı Cits'y'deydi. Alişan, özel hayatı hakkındaki sorulara, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda. Çok mutluyuz" dedi.