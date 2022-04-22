Serkan beni tehdit etti

'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' şarkısı iki arkadaşının arasını fena açtı. 'Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan 45 yaşındaki klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan şarkıyla popüler oldu ama bu popülerlik dostluğu bitirdi. Aynı türkü için single çıkaran ikili, birbirine girdi. Çağrı'nın 'Eşimle Elif'i sahiplendik. Ahde vefasızlığı bizi üzdü' sözlerine cevap veren Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın 'Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurdu" açıklamasını yaptı.