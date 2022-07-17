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17 Temmuz 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 16:00:00

Serinlemek isteyenler sur dibine!

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Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır'da termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, sıcaktan bunalınca kendilerini sur diplerine ve onları çevreleyen parklara attı. Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır'da termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, sıcaktan bunalınca kendilerini sur diplerine ve onları çevreleyen parklara attı.

Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır'da termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, sıcaktan bunalınca kendilerini sur diplerine ve onları çevreleyen parklara attı.

Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, bazı vatandaşlar ise serinlemek için su kenarlarına veya Elazığ'daki Hazar Gölü'ne gitmeyi tercih etti.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmalarına karşı uyarıda bulundu.

Sur ilçesindeki tarihi Hazreti Süleyman Camii'nin de içinde bulunduğu parka gelen Mahmut Coşkun (55), kavurucu sıcaktan dolayı evinde duramadığını ifade ederek, "Hazreti Süleyman Camii'ne gelerek ibadetimizi yaptık. Sur diplerinde, ağaç aralarında serinlemeye çalışıyoruz. Hava 40 derecenin üzerinde olduğu için evler sıcak oluyor" diye konuştu.

Ailesiyle İzmir'den bayram ziyareti için Diyarbakır'a gelen Ahmet Mayuk da (39), "İzmir buradan daha serin, fakat buranın tarihi dokusu, her şeyin önüne geçiyor" dedi.

KLİMA DIŞ ÜNİTESİ ÇALINDI, SICAKTAN SATIŞ YAPAMADI

Öte yandan Bağlar ilçesinde 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki 2 katlı bir ayakkabıcının 25 bin TL değerindeki klima dış ünitesinin gazı 2 şüpheli tarafından 3 gün önce gece kesilip, sabah saatlerinde de aynı kişilerce çalındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri sahibi Lokman Tokmacı, iş yerinde klima olmadığı için müşterilerin sıcaktan dolayı geri döndüğünü ve satış yapamadığını belirtti. Mağdur olduğunu belirten Tokmacı, şu ifadeleri kullandı:

"Gaz kesildikten sonra komşular haber veriyor. Ağabeyim buraya geliyor, emniyete haber veriyorlar. Polisler geliyorlar yardımcı olmak için ama çok fazla kamera kaydı yok. Biz de çarşının bekçisine böyle bir olay yaşandığını söyledik. Bir tur atıyorsan eğer 5 tur at dedik. Bekçi arkadaş sabaha karşı burada bekliyor. 05.00'de fotoğraf çekiyor ve gidiyor. Hırsızlar da 05.30'da gelip buraya klimanın dış ünitesini söküyorlar. Öncelikle bir kişi daha sonra sırtına almaya çalışıyor ama alamıyor. Daha sonra bir kişiyle beraber 25 bin TL'lik olan klima ünitesini alıyorlar. Polislerden rica ediyorum, bir an önce bulunsunlar. Bir haftadır, Diyarbakır sıcağında 43 ile 45 derecede bazen 50 dereceyi bile bulabiliyor ki mağazamda müşterim yok. Ben klimayı açamadığım için mağazamı açamıyorum. Klimasızlıktan dolayı hem maddi hem de manevi mağduruz."

Etiketler : sur dipleri Klimasızlık DİYARBAKIR
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