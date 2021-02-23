23 Şubat 2021 Salı 11:15:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 15:53:00
Seri katil olarak dönüyor
Oyuncu Melisa Şenolsun'un yeni projesi belli oldu. En son 'Atiye' adlı dizide kamera karşısına geçen Şenolsun, bu kez Star isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Oyuncu Melisa Şenolsun'un yeni projesi belli oldu. En son 'Atiye' adlı dizide kamera karşısına geçen Şenolsun, bu kez Star isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Exxen'de yayımlanacak olan projede Şenolsun, gündüzleri oyunculuk yapan, geceleri ise seri katile dönüşen Yasemin karakteri ile herkesi şaşırtmaya geliyor.