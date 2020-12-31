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31 Aralık 2020 Perşembe 10:34:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 10:34:00

Serhat Karadağ acılarını 'Lal' ile dindirdi

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Müzik ve medya sektöründe, yıllardır yaptığı prodüksiyonlarla tanınan Serhat Karadağ, ''Lâl'' teklisi ile müzik severlerle buluştu.

Lâl, 2018 yılında Serhat Karadağ'ın babasının akciğer kanserine yakalanmasının ardından, geçirdiği o zor sürecin notalar aracılığıyla dile dökülmüş hali. Şarkıyı, 2018 yılında demo olarak hazırladıktan sonra duygusal travmaların ardından kenara kaldırdı ve 2019 yılında da babasını kaybetti. 2020 yılına kadar süren bir toparlanma sürecinin ardından kayıtlarına yeniden başladı. Klarnette, Serhat'ın yazdığı tüm notaları ve duygularını olduğu gibi yansıtan usta müzisyen Hüseyin Pulant var. Kayıtları Studio 18'de tamamlandı. Klip, üç gün süren kamplarla doğada çekildi. Herhangi bir kurgu olmadan Serhat'ın yaşadığı sürecin aynısı, klipte de tamamen doğal olarak yansıtıldı.

Klibin tüm çekimleri, montajı ve renk düzenlemesi Serhat Karadağ tarafından yapılmış ve geçtiğimiz yıl kaybettiği babasının anısına ithaf edildi.

Etiketler : Serhat Karadağ şarkıcı magazin
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