Serenay'ı yansıtan koleksiyon

'Şahmaran' dizisinin çekimleri için Adana'da olan Serenay Sarıkaya, 7 yıldır yüzü olduğu kot markası için objektif karşısına geçti. Sarıkaya'nın koleksiyonunun düzenlendiği lansman gecesine Dila Tarkan, Yasemin Taciroğlu, Lal Denizli ve Eda Gürkaynak gibi isimler katıldı. Oyuncu, "Beni yansıtan bir koleksiyon, tarif edilemez bir mutluluk. Aşık olduğumuz şehir İstanbul ile buluştum" dedi.