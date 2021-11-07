VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Osman Nuri Kabaktepe'den ücretsiz su kullanım hakkını iptal eden CHP'li İBB'ye tepki: Müsaade etmeye...
İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
Hedef ilk 10 ülke arasına girmek
Yeni tezkere TBMM'ye geliyor! ''Ümit ediyorum CHP yanlıştan döner''
Kirli oyun ifşa oldu
Markalar yeni modellerini tanıtmaya başladı! Türkiye fiyatı belli oldu
Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak
Doğu Akdeniz'e yeni nefes
İtalya'ya rekor ihracat
Lütfü Türkkan hakkında karar verildi!
ABD'de konserde izdiham: 8 kişi öldü
Dolandırıcılar atağa geçti! Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı
ABD'ye gözdağı... Top atışı tatbikatı düzenledi
İsrail, ABD'nin adımına karşı çıktı: Umarım anlaşılmıştır
Genç kadının soyisim talebine karşı mahkemeden emsal karar!
İşten çıkarılan kapıcı cinnet getirdi! Binayı ateşe verdi
Taksici Necdet evladına kavuştu
Havacılıkta devrim yaratabilir
Google Haritalar'dan indirme rekoru Dünya nüfusunu geçti
Torununun hayatını değiştiren nine
Kıdem tazminatına güvence!
"İlk kabinede 3 talimat aldım"
Büyük müjde için gaza bastık
Irak Başbakanı Kazımi'nin evi SİHA ile vuruldu!
07 Kasım 2021 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 14:00:00

Serenay'ı yansıtan koleksiyon

ABONE OL

'Şahmaran' dizisinin çekimleri için Adana'da olan Serenay Sarıkaya, 7 yıldır yüzü olduğu kot markası için objektif karşısına geçti.

'Şahmaran' dizisinin çekimleri için Adana'da olan Serenay Sarıkaya, 7 yıldır yüzü olduğu kot markası için objektif karşısına geçti. Sarıkaya'nın koleksiyonunun düzenlendiği lansman gecesine Dila Tarkan, Yasemin Taciroğlu, Lal Denizli ve Eda Gürkaynak gibi isimler katıldı. Oyuncu, "Beni yansıtan bir koleksiyon, tarif edilemez bir mutluluk. Aşık olduğumuz şehir İstanbul ile buluştum" dedi.

Etiketler : Şahmaran Adana Serenay Sarıkaya
4N1K'da mutlu son

4N1K'da mutlu son
Uma Thurman benzetmesi

Uma Thurman benzetmesi
Tiyatro mutluluğu

Tiyatro mutluluğu
Yeni rol yeni imaj

Yeni rol yeni imaj
Dizi de çekiyorum albüm de yapıyorum

Dizi de çekiyorum albüm de yapıyorum
Cenevre'de yarışacak

Cenevre'de yarışacak
Tiyatro keyfi

Tiyatro keyfi
El ele alışveriş

El ele alışveriş
Fotoşop kurbanı olmuş

Fotoşop kurbanı olmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER