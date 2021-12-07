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07 Aralık 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 10:30:00

Serenay'a özel hayat şartı

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İşletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'ya yüzü olduğu firma ve yapımcılardan kural geldi.

İşletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'ya yüzü olduğu firma ve yapımcılardan kural geldi. Oyuncunun sözleşmesine özel hayat maddesi eklendi.

Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı 'Şahmeran' dizisinin çekimleri için bir süredir Adana'da olan Serenay Sarıkaya, İstanbul'a döndü. İşletmeci Umut Evirgen'le bir süredir birlikte olan oyuncuya yüzü olduğu markalar ve yapımcılar kural koydu. Oyuncunun sözleşmesine özel hayat maddesi eklendi. Evirgen ve Sarıkaya, habercilere yakalanmamak için yoğun çaba sarf ediyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, Evirgen'in mekânlarında arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Evirgen, geçtiğimiz haftalarda habercilere, "Evet Serenay'la aşk yaşıyoruz" diyerek açıklamada bulunmuştu.

Etiketler : Umut Evirgen Serenay Sarıkaya Burak Deniz
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