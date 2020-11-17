Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler... Sosyal medya da paylaştı, Kerem Bürsin'li yorumlar keyfini kaçırdı
Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya, kız arkadaşlarıyla Bodrum'da stres attı.
Kumsalda keyif yaparken aynısı eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin'de de olan bornozu paylaşan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın keyfi gelen yorumlar sonrası kaçtı. Oyuncunun yayınladığı fotoğraf sonrası 'Kerem Bürsin ile barıştılar mı?' sorusu akıllara geldi. Sarıkaya, gelen yorumlar sonrası suskunluğunu bozdu: "Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası, isteyen herkes edinebilir. Daha neler."