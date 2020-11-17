Kumsalda keyif yaparken aynısı eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin'de de olan bornozu paylaşan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın keyfi gelen yorumlar sonrası kaçtı. Oyuncunun yayınladığı fotoğraf sonrası 'Kerem Bürsin ile barıştılar mı?' sorusu akıllara geldi. Sarıkaya, gelen yorumlar sonrası suskunluğunu bozdu: "Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası, isteyen herkes edinebilir. Daha neler."