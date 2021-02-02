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02 Şubat 2021 Salı 23:39:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 16:28:00

Serenay Sarıkaya'dan çalışmayı özledim isyanı

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Uzun zamandır Kaz Dağları'nda tatilde olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Yeni dijital projesinin çekimleri için İstanbul’a döndüğünü söyleyen Serenay Sarıkaya, "Daha çok başındayız ama netleşince söyleyeceğim. Artık dayanacak gücüm kalmadı, çalışmak istiyorum" dedi. Oyuncu, ‘Bergen’ filminin çekimlerinin ise askıya alındığını ekledi.

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Etiketler : Serenay Sarıkaya Bergen oyuncu magazin
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