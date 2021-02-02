Serenay Sarıkaya'dan çalışmayı özledim isyanı

Yeni dijital projesinin çekimleri için İstanbul’a döndüğünü söyleyen Serenay Sarıkaya, "Daha çok başındayız ama netleşince söyleyeceğim. Artık dayanacak gücüm kalmadı, çalışmak istiyorum" dedi. Oyuncu, ‘Bergen’ filminin çekimlerinin ise askıya alındığını ekledi.

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