18 Haziran 2019 12:53 | Salı
Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından 1 aydır bulunduğu Amerika'dan döndü
Serenay Sarıkaya 3 yıllık sevgilisi Kerem Bürsin ile ilişkisine mayısta nokta koymuştu. Sarıkaya ayrılığın ardından dinlenmek için gittiği Ameika'dan geçtiğimiz günlerde döndü.
Serenay Sarıkaya 3 yıllık sevgilisi Kerem Bürsin ile ilişkisine mayısta nokta koymuştu.
Ayrılır ayrılmaz da soluğu Amerika’da almıştı. Bir aydır New York’ta olan oyuncu, geçen gün Türkiye’ye döndü.
Önceki akşam da Bebek Hotel’deydi. Serenay Sarıkaya keyfinin yerinde olduğunu söylemekle yetindi.
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- Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından 1 aydır bulunduğu Amerika'dan döndü
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