Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından 1 aydır bulunduğu Amerika'dan döndü

Serenay Sarıkaya 3 yıllık sevgilisi Kerem Bürsin ile ilişkisine mayısta nokta koymuştu.

Ayrılır ayrılmaz da soluğu Amerika’da almıştı. Bir aydır New York’ta olan oyuncu, geçen gün Türkiye’ye döndü.

Önceki akşam da Bebek Hotel’deydi. Serenay Sarıkaya keyfinin yerinde olduğunu söylemekle yetindi.