Serenay Sarıkaya geçmişe sünger çekti! Cem Yılmaz'ın aldığı hediyeleri iade etti
Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya, komedyenin beraberlik yaşadıkları dönemde aldığı hediyeleri geri iade etti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı. Açıklamanın ardından Serenay Sarıkaya sessizliğe gömüldü. Herhangi bir yorumda bulunmayan Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı hamleyle çok konuşulacak. Oyuncu, geçmişe sünger çekerek Cem Yılmaz’ın aldığı hediyeleri geri yolladı. Yılmaz ile karşılaşmak istemeyen oyuncu, Sevan Bıçakçı marka özel yapım kolye ve Tiffany imzalı kolye setini aracı vasıtasıyla geri gönderdi.
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