Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar

Haftanın üç günü hastaneye yatarak serum alan Seren Serengil, ‘’Kilo vermemi durduramıyoruz. Geri dönüşüm ameliyatı istedim, tekrar eski halime döneyim diye. Fakat şu anda çok kilo kaybettim. 46 kiloya düştüm. Önemli olan aslında 46 kilo olmak da değil, önemli olan vücut hiçbir besini, minerali, hiçbir vitamini tutmuyor. Buradan hanımlara söyleyeceğim şey kalbimiz güzel olduktan sonra biz her halimizle güzeliz’’ dedi.