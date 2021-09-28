Serdar'ı dilenciye benzetti

Şarkıcı Tuğba Ekinci, meslektaşı Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti. 2. sayfa adlı programda konuşan Ekinci, geçtiğimiz hafta sahne aldığı mekânda Beşiktaş kulübünü ve taraftarını kızdıracak ifadeler kullanan Serdar Ortaç'ı hedef aldı. Ekinci, "Serdar bu kadar mutsuz değildi. Bu hallerini görünce gülesim geliyor. Hani caminin önünde 'abla, abla mendil al' derler ya onun gibi. Bence abartıyor. Star duruşu için hoş değil. Avlu kenarındakiler gibi oldu" dedi.