11 Kasım 2020 Çarşamba 13:19:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 15:57:00
Serdar Ortaç'ı duygulandıran olay... Çatışmada kaseti çıktı
Suriye'deki çatışmada bir askerin kasetini dinlediğini kendisine atılan bir fotoğrafla öğrenen Serdar Ortaç, duygulandığını söyledi.
Serdar Ortaç, ‘’Evet Suriye deki bir çatışmada asker benim kasetimi dinliyormuş o sırada patlama olmuş. Bu olay duygulandırdı bizi. Onlar çatışıyor biz burada neler yapıyoruz” dedi.
- Hacı Sabancı aradığı mutluluğu Nazlı Kaya'da buldu... Evlilik teklifindeki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı
- Yasak Elma oyuncuları Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ilişkilerini bir adım öteye taşıdı... Aileleri devreye soktular
- Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor
- Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip
- Didem Soydan aşk yaşadığı Burak Deniz hakkında konuştu: Mutluyuz
- Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan temizlik tüyoları