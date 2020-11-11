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11 Kasım 2020 Çarşamba 13:19:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 15:57:00

Serdar Ortaç'ı duygulandıran olay... Çatışmada kaseti çıktı

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Suriye'deki çatışmada bir askerin kasetini dinlediğini kendisine atılan bir fotoğrafla öğrenen Serdar Ortaç, duygulandığını söyledi.

Serdar Ortaç, ‘’Evet Suriye deki bir çatışmada asker benim kasetimi dinliyormuş o sırada patlama olmuş. Bu olay duygulandırdı bizi. Onlar çatışıyor biz burada neler yapıyoruz” dedi.

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