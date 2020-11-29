Serdar Ortaç'ın 'İsmi Lazım Değil' şarkısına Safiye Soyman yorumu

Erkan Nas yönetmenliğinde Bodrum Azka Otel’de gerçekleşen klip çekimi Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Serdar Ortaç 'İsmi Lazım Değil' şarkısına farklı bir yorum katan Safiye Soyman, güzel bir çalışma olduğunu kaydetti.