29 Kasım 2020 Pazar 16:03:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 17:10:00
Serdar Ortaç'ın 'İsmi Lazım Değil' şarkısına Safiye Soyman yorumu
Safiye Soyman, yıllar önce Serdar Ortaç'ın yazdığı ve yorumladığı “İsmi Lazım Değil” şarkısını yeniden okudu.
Erkan Nas yönetmenliğinde Bodrum Azka Otel’de gerçekleşen klip çekimi Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Serdar Ortaç 'İsmi Lazım Değil' şarkısına farklı bir yorum katan Safiye Soyman, güzel bir çalışma olduğunu kaydetti.
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