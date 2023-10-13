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13 Ekim 2023 Cuma 08:50:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 08:50:00

Şerbetli set

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Oyuncu Gupse Özay, yeni filmi 'Lohusa'nın çekimleri önceki gün Beykoz Kundura'da başladı.

Oyuncu Gupse Özay, yeni filmi 'Lohusa'nın çekimleri önceki gün Beykoz Kundura'da başladı. Kadrosunda Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler'in yer aldığı ilk set gününde lohusa şerbeti içildi, tüm oyuncular ve set ekibi lohusa tacı taktı. Setin ilk gününde yönetmen Kıvanç Baruönü'nün doğum günü de kutlandı. Filmde, genç bir anne-babanın, doğumdan sonra yaşadıkları 40 günü ve bu süreçte başlarına gelen komik olayları anlatılıyor. Film, 2024 yılında beyazperdede izleyici karşısına çıkacak.

Etiketler : Şerbetli set Oyuncu Gupse Özay Onur Gürçay Esra Ruşan
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