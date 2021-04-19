Güldür Güldür Show'un ünlü oyuncusu Onur Buldu, eşi Duygu Koz ile evliliklerinin 1. yıl dönümünü dansla kutladı. Geçen sene pandemi nedeniyle evlerinin bahçesinde kıydıkları nikahla 'evet' diyen çift, ilk danslarını paylaştı. Buldu, videonun altına "Bahtımıza kapının önünde, anne babalarımızın yokluğunda evlenmek de düşse, seninle her yer cennet bana" mesajını yazdı.

