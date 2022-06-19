‘Seni sevmek muhteşem bir şey'

Oyuncular Yasemin Kaya Allen ve Tolga Güleç çifti, aşklarını gözler önüne serdi. Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları yönündeki iddiaları yalanlayan çiftinden yeni bir fotoğraf geldi. Allen, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Oyuncu, Güleç'le katıldıkları bir geceden birlikte çekildikleri fotoğrafını, "Seni sevmek ne muhteşem bir şey!" notunu yazarak paylaştı. İkilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmazken, çiftin hayranları gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu.